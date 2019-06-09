لأول مرة.. نانسي عجرم تغني في السعودية

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السعودية

حفل

غناء

نانسي عجرم

أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن مشاركتها بأول حفل غنائي لها في السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة" الفني.

ونشرت الفنانة اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، مؤكدة مشاركتها بحفل غنائي هو الأول لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة"، الذي يقام بين شهري حزيران الجاري، وتموز المقبل.

وأكدت عجرم عبر تغريدتها تلك المشاركة، مرفقة صورة بوستر لهذا الحفل المقام بالسعودية، الذي تضمن موعد ومكان الحفل، المقرر في الـ13 من حزيران الجاري، على المسرح الروماني.

ويشار إلى أن نانسي عجرم أرفقت بتغريدتها رابط بموقع إلكتروني إخباري يؤكد مشاركة النجم اللبناني، وائل جسار، حفلها بالمملكة.


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