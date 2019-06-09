شاهد.. أحمد السقا يُحرج عمرو أديب على الهواء

09 يونيو 2019 - 05:37 م

أحرج الفنان أحمد السقا، الإعلامي، عمرو أديب، بعدما وافق الأخير على الدخول معه في تحدي على الهواء مباشرة، والذي يعكس مدى تمتع كلا منهما بلياقة بدنية.

وسأل "أديب" أحمد السقا، في حواره معه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن كان مازال يمارس تمرينات الضغط، فأجابه السقا بالإيجاب بكل ثقة، ليطلب منه أديب إثبات هذا.

وبالفعل، قام أحمد السقا بعمل تمارين الضغط بكل سهولة على الأرض، ليجتاز عمرو أديب في العد، الأمر الذي أثار دهشة الأخير، وسأله: "صحتك تجيب ضغط حتى الآن".

وعندما حان الوقت لكي يقوم عمرو أديب بتحديه أمام أحمد السقا، تهرب من التزامه، وبرر هذا ضاحكًا أنه لا يرغب في تعقيده لأنه متفوق عليه في هذه التمرينات.

من ناحية أخرى، قالت والدة أحمد السقا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، إنها بكت كثيرا في مشهد وفاة والدته بأحدث مسلسلاته "ولد الغلابة"، والتي جسدتها الممثلة صفاء الطوخي.

وتابعت: "أخبرت أحمد أنني شعرت أنه كان يتحدث إلي وقتها".

وشعر أحمد السقا بالخجل من والدته، عندما أكدت للبرنامج أنها مازالت تخشى عليه حتى الآن من تعرضه للأذى.

وأكد أحمد السقا لبرنامج "الحكاية" أن الهدف من مسلسله "ولد الغلابة" هو القضاء على مخدر الاستروكس في مصر.

وقال: "سعيد أن الله جعلني أحد الأسباب إن نقضي على هذه القصة في مصر تمامًا".

وعرض مسلسل "ولد الغلابة" طوال شهر رمضان، على فضائية "إم بي سي مصر"، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، ومن بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم.

