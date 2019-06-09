بالأرقام.. إيرادات الأفلام في العيد

09 يونيو 2019 - 05:42 م

يواصل فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، تصدره لإيرادات أفلام العيد، بعد تحقيقه لـ 23 مليوناً و312 ألفاً و822 جنيهاً، متفوقاً على فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان أحمد عز، الذي احتل المرتبة الثانية بـ11 مليوناً و930 ألفاً و801 جنيه.

وجاء فيلم "سبع البرومبة" للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، في المركز الثالث بـ 10 ملايين و77 ألفاً و798 جنيهاً، فيما حل فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبدالعزيز وبطولة الفنان عمرو سعد في المركز الرابع بـ 8 ملايين و622 ألفاً و235 جنيهاً.

وتذيل فيلم "محمد حسين" للمخرج محمد علي، وبطولة الفنان محمد سعد، قائمة الإيرادات بمليون و960 ألفاً و376 جنيهاً.