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محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد العدالة

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عواد
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المنتخب

المصريون

محمد عواد

أبدى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، حزنه الشديد بعد تعرضه للظلم منذ استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت منافسات كأس العالم الذي أقيم في روسيا العام الماضي.

وقال عواد، في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أن اختيارات المنتخب الوطني تفتقد للعدالة، مؤكداً انه مع ذلك لم يفكر فى الاعتزال الدولي اطلاقاً كما ردد البعض مؤخراً .

وأضاف حارس الإسماعيلي: تمثيل المنتخب شرف لأي لاعب حتى لو "هلم الكور خلف المرمى".

وعن تجربته مع الوحدة السعودي أكد عواد أنه راض تماماً عن تلك التجربة بعد أن حقق هدفه مع الفريق بالبقاء في الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه لم يتلقى عروضاً رسمية حتى الآن للانضمام إلى نادي جديد وأنه ينتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

واختتم حارس الدراويش، بأن نادي الوحدة عانى من آفة النادي الاسماعيلي بسبب تغيير المدربين وعدم وجود استقرار فني للفريق الذي كان قريباً من المربع الذهبي إلا أن حالة عدم الاستقرار الفني حالت دون ذلك.


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