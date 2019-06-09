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سقوط 4 قتلى في الاعتداء على احتجاجات السودان اليوم

عرب وعالم

السودان
السودان

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية، ارتفاع ضحايا احتجاجات الأحد إلى 4 قتلى برصاص من وصفتهم بـ"مليشيا الجنجويد"؛ في إشارة إلى "قوات الدعم السريع".

جاء ذلك في بيان نشرته "لجنة أطباء السودان المركزية"، عبر صفحته على "فيسبوك"، فيما لم يصدر تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 14: 50 ت.ج من المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل الماضي.

وقالت اللجنة إن "أيمن أسامه - 20 عاما - ارتقى قبل قليل شهيدا إثر طلق ناري مباشر في الصدر طاله من فوهات بنادق مليشيا الجنجويد أمام أحد تروس أم درمان".

وأضافت أنه بذلك "يرتفع عدد الشهداء الذين تم حصرهم إلى 118 شهيدا" منذ فض اعتصام الخرطوم الإثنين الماضي.

ولفتت إلى أنه يوجد، أيضا، عدد من الإصابات الأخرى التي تم إسعافها، دون ذكر رقم محدد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة مقتل 3 محتجين آخرين برصاص الأمن؛ أحدهم في مدينة الخرطوم بحري، واثنان في مدينة أم درمان.

وكانت آخر إحصائية رسمية للقتلى من المحتجين منذ فض اعتصام الخرطوم، الخميس، وبلغ عددهم 61 قتيلا حسب أرقام وزارة الصحة.

والإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، لكن المجلس العسكري يقول إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الجاري، للضغط من أجل رحيل البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.


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