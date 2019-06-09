» رسميًُا.. «ميدو» مديرًا فنيًا للمقاصة

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المصريون

ميدو

مصر المقاصة

تعاقد اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.

واعتمد مجلس إدارة المقاصة التعاقد رسميًا، خلال اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر الشركة، وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

ومن المقرر، أن يعقد مجلس إدارة المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مؤتمرا صحفيا، في تمام الحادية عشرة صباح غد الاثنين، بأحد فنادق التجمع الخامس وبحضور ميدو وجهازه المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.


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