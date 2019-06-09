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«كازابلانكا» يتصدر إيرادات أفلام العيد بـ28 مليون جنيه

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كازابلانكا
كازابلانكا

خالد الشرقاوي - متابعات

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يواصل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر بعد مرور 5 أيام من انطلاق الموسم حيث وصل إجمالي ما حققه حتى الآن 28 مليونًا و320 ألف جنيه التى جاءت كالتالى، الثلاثاء ليلة الوقفه مليون و400 ألف جنيه، والأربعاء أول أيام العيد 6 ملايين و722 ألفا، والخميس ثانى يوم العيد 8 ملايين و51 ألفًا جنيه، الجمعة ثالث أيام العيد 7 ملايين و128 ألف جنيه، وحصد أمس السبت 5 ملايين و82 ألف جنيه.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هم "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على.


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