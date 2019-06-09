» إنجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

09 يونيو 2019 - 06:16 م

حصل منتخب إنجلترا على المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح 6-5 ، وذلك خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على ملعب "أفونسو هنريكيس" في مدينة "جيمارايش" البرتغالية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين، وقد تم اللجوء إلى شوطين إضافيين قبل الإحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليتألق الحارس جوردان بيكفورد وينقذ الركلة السادسة لمنتخب الأسود الثلاثة، قبل أن ينبرى هو لتسديد الركلة الخامسة ويسجلها بشكل رائع.

وبذلك ينجح المنتخب الإنجليزي فى حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية فى نسختها الأولى.

وتبخرت أحلام سويسرا في الحصول على لقب دوري الامم الاوروبية بعد الهزيمة أمام البرتغال بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدراجاو"، بمدينة "بورتو"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما خسرت إنجلترا أمام هولندا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الأوقات الأضافية.

وتقام بعد قليل المباراة النهائية فى النسخة الأولى من البطولة التى تجمع المنتخب البرتغالي أمام نظيره الهولندي على ملعب "الدراجاو".