» القبض على فلاح مارس الجنس مع ابنته عدة مرات

09 يونيو 2019 - 06:51 م

ألقت قوات الأمن المغربية القبض على فلاح في عقده الخامس، بتهمة ممارسة الجنس مع ابنته البكر.

وكانت الفتاة، التي تبلغ من العمر قرابة 18 سنة، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك بمدينة سيدي سليمان، متهمة والدها بممارسة الجنس عليها عدة مرات تحت التهديد، مستغلا غياب الأسرة عن المنزل.

وحسب مصادر لصحيفة هسبريس فإن النيابة العامة المختصة، وبعد الاستماع إلى المشتكية، أمرت بتوقيف الأب ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الموجة إليه، خصوصًا أن الكشف الطبي على الفتاة أثبت أنها لازالت عذراء.