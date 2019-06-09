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«الديهي»:«لن يستطيع الليمون إسقاط مصر»

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

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اقتصاد

الليمون

نشات الديهى

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالتصريحات التي أدلي بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته بمجموعة العشرين باليابان، حيث أكد خلالها أنه يستهدف تحقيق نمو يصل لـ 6%خلال موازنة عام 2020.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أنه لم نجد سابقا طبيب قادر على علاج الاقتصاد المصري، واستمر تأجيل العلاج حتى تحول المرض إلى سرطان.

وانتقد "الديهي"، تركيز رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكتاب الصحفيين على ارتفاع سعر الليمون والبامية.

وتابع "الديهي"، قائلا: " لن تسقط مصر بسبب سعر البامية أو الليمون، اقتصاديات الدول لا تقييم بالليمون، ثقافة البامية والليمون يجب أن تختفي لأنها ثقافة تتسم بالجهل الشديد".

واستطرد "الديهي"، قائلا:"فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه ياعم الله يخيبك، الناس اختزلت إنجازات مصر في كيلو الليمون".

وتابع: إن أول تجربة إصلاح اقتصادي حدثت في مصر كانت عام 1991، ولكن التجربة لم تكتمل نظرًا لآن القائمين عليها لم يتمكنوا من الاستمرار في إصدار القرارات الصعبة التي تؤدي لنجاح تلك التجربة.

وأضاف "الديهي"، أنه عام 2004 خضعت مصر لتجربة إصلاح اقتصادي مرة أخرى، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بقيمة 37%، مشيرًا إلى أن هذه التجربة لم تكتمل أيضا نظرا لعدم وجود جرأة لدى المسؤولين في إصدار قرارات اقتصادية كانت ستؤدي لغضب المواطنين .

وأوضح "الديهي"، أن الاقتصاد المصري وصل عام 2013 للقاع الصخري حيث لم يكن هناك متسع من الفشل لأن مصر كانت مقدمة على الإفلاس، لذلك قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي عام 2016.

وأشار "الديهي"، إلى أن الاقتصاد المصري كان يحتاج لعملية قلب مفتوح وبتر أطراف عاجلة، قائلا: "لدينا مشروع إصلاح اقتصادي حقيقي غير مزيف، فمحاولات الإصلاح السابقة لم تكن ترقي لإجراءات جادة على الأرض كانت مثل الجنين المشوه، مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي لأن لدينا الآن قائد شجاع اتخذ قرارات جريئة في صالح الوطن".


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