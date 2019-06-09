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مصرع 6 جراء عواصف وفيضانات بالصين

عرب وعالم

عواصف وفيضانات بالصين
عواصف وفيضانات بالصين

خالد الشرقاوي - وكالات

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لقي 6 أشخاص مصرعهم وفقد آخر جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق شرقي الصين، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت الوكالة، اليوم الأحد، إنه جرى إجلاء 88 ألف شخصاً من مقاطعة "جيانغشي" بعد عواصف قوية وتساقط للبرد وفيضانات اجتاحت المنطقة منذ أسبوع.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 100 منزل تحطم جراء عوامل الطقس السيئة.

من جهتها وزعت السلطات مساعدات إنسانية على المتضررين، حيث أمنت لهم أغطية وحصائر وغيرها من مواد الإغاثة.

وصرح مسؤولون في إدارة الكوارث للوكالة أن الأمطار التي بدأت الأسبوع الماضي تسببت بفيضانات في أربع مدن من بينها ناننينغ وجويلين.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار في المنطقة حتى الأربعاء المقبل.


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