إعلامي يدعو المؤسسات لشراء تذاكر"الممر" وتوزيعها على الموظفين

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مؤسسات

الديهى

فيلم الممر

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بفيلم "الممر" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ونخبة كبيرة من الفنانين .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن فيلم "الممر" عمل حقيقي وبمثابة تأسيس لمرحلة جديدة في السينما المصرية .

ودعا "الديهي"، أصحاب المؤسسات أن يقوموا بشراء تذاكر فيلم "الممر"، ويقوموا بتوزيعها على العاملين كنوع من الدعم لهذا الفيلم الضخم.

وتابع "الديهي": " فيلم الممر يحكي لحظات تاريخية تدعو للفخر والاعتزاز، فمن رحم الانكسار ولد الانتصار، الفيلم يرصد المرحلة الأصعب في تاريخ الدولة المصرية وهي نكسة 1967".

من جانبه أكد هشام عبد الخالق، منتج فيلم "الممر"، أنه لم ينظر للعائد المادي الذي سيحققه العمل، بقدر رغبته في إيصال رسالة معنوية للشباب الذين لم يعرفوا شئ عن نكسة 1967.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأحد، أنه سعيد بردود أفعال الجمهورعلى الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح "عبدالخالق"، أنه تم تنفيذ فيلم "الممر" في ظروف صعبة للغاية ولكن تم بدعم من الشئون المعنوية التابعة للقوات المسلحة.

وقال "عبدالخالق"، :" أنا شايف من وجهة نظري أن نكسة 1967كانت النواه الحقيقية لحرب1973، أنا مش بصيت للمكسب و الخسارة أو أن الفيلم هيحقق كام ، كان هدفي أني أجسد الفترة اللي ناس كتير مسمعوش عنها أو عايشوها".


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