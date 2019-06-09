«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو»

09 يونيو 2019 - 09:24 م

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية استفتاء للقراء على أفضل 10 لاعبين في العالم حاليًا، تصدره النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وحصد صلاح الآن، 160 ألف صوت، في مقابل نحو 152 ألف صوت لنجم برشلونة ليونيل ميسي، 138 ألف صوت لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وكانت "ماركا" تهدف إلى رصد آراء متابعيها في البلجيكي إيدن هازارد، الذي انتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، حيث وضعه القراء في المركز الخامس، بعد الرابع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

واحتل الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول المركز السادس، ثم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، وبعده البرازيل نيمار لاعب باريس سان جرمان، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وأخيرا أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

واعتاد صلاح تصدر معظم الاستفتاءات التي يشارك فيها الجمهور، حيث يحظى اللاعب صاحب الـ26 عاما بشعبية كبيرة في أوساط الجماهير.

وساهم صلاح مؤخرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، في مباراة شهدت تفوق الـ"ريدز" بهدفين نظيفين، كان الأول من نصيب مهاجم منتخب "الفراعنة".



