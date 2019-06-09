مسؤول فلسطيني: مصر تستأنف حوارات المصالحة قريبا

09 يونيو 2019 - 10:30 م

كشف مسؤول في منظمة التحرير، للأناضول، الأحد، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قريبا.



وأوضح المصدر أن القاهرة "تعتزم إرسال دعوات لقيادات فصائل فلسطينية لعقد جولة محادثات جديدة قريبا للتوصل إلى المصالحة بناءً على مخرجات الجولة الأخيرة".



وأضاف أن الفصائل "معنية بتحقيق تقدم في الحوارات، على أمل توحيد الصف الداخلي لمواجهة صفقة القرن".



يأتي ذلك بالتزامن مع حشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، مقرر عقده نهاية في 24 يونيو/حزيران الجاري؛ يتردد أنه يبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".



وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.



وقبل أيام، دعا خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، إلى حشد الطاقات وتوحيد الصف الوطني لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية.



وشدد "الحية" على أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية تجعل من تحقيق الوحدة الوطنية "واجبًا وضرورة أكثر من أي وقت مضى".



وقال: "أيدينا ممدودة للوحدة بلا قيود ولا شروط".



ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات بإنهائه.

