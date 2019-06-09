اعتداءات تطال مسجدين في ألمانيا

09 يونيو 2019 - 11:40 م

تعرض مسجدان، الأحد، في مدينتي بريمن وكاسل الألمانيتين، لاعتداءات يومي السبت والأحد.



في مدينة كاسل بولاية هسن، تعرض المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا "ديتيب"، لاعتداء نفذه مجهول أو مجهولون.



وقال رئيس جمعية المسجد المركزي، سيف الدين أريوروك، إن المسجد تعرض للرشق بالحجارة، وتحطيم نوافذه.



فيما أطلقت نيابة كاسل العامة، تحقيقا بالاعتداء.



وفي مدينة بريمن، قام مجهولون بتمزيق 50 نسخة من القرآن الكريم، ورمي بعضها في المراحيض في مسجد الرحمن.



وفي تصريح للأناضول، أدان النائب عن ولاية بريمن في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أوغوز خان يازجي، الاعتداء السافر على المسجد.

