  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:09 ص
بحث متقدم
هجرة غير شرعية

تفاصيل القبض على أخطر سماسرة للهجرة الغير شرعية

الأهلي

الأهلي يكشف القرار النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

عبد الله النجار

عبد الله النجار: الزواج العرفي والمؤقت والمسيار "زنا"

أديب

"أديب" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود الأيام القادمة

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

صلاح

«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو»

بوستر فيلم الممر

إعلامي يدعو المؤسسات لشراء تذاكر"الممر" وتوزيعها على الموظفين

أوزيل وزوجته

من هي «أمينة جولشن» زوجة «أوزيل»؟

الفيس بوك

مقترح برلماني: مستخدمو «السوشيال ميديا» تحت المراقبة

اندلاع حرب" الليمون" بين روسيا وتركيا

«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون

بالفيديو..

"أديب" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود الأيام القادمة

آخر الأخبار

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

#

"صحة غزة" تحذر من وقوع كارثة في المستشفيات والمراكز الصحية

#

"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة المالية نفت ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن المثير في الأمر أن بيان زيادة الأسعار انتشر من خلال صفحة لا نشك فيها، حيث تحمل شعار الوزارة والحكومة.
وأوضح أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع  على قناة mbc  مصر، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار الوقود، قائلا: «الناس ملحقتش تفوق من موضوع الليمون، بس الحمد الله الوزارة لحقت ونفت الأمر».
وأضاف أنه عندما ترتفع أسعار الوقود يواكبها إجراءات كثيرة، كخروج وزير المالية لتوضيح الأمر، وتنسيق بين الوزارات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير التعليم يكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة
» "المالية تحذر من هذا الأمر الخطير
» الإمارات تسعى لتكون «أسعد بلدان العالم» بحلول 2031
» مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين
» الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري
» «الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون
» تغريدة لوزير الخارجية اللبناني تثير جدلاً سعودياً
» المخابرات السودانية تعلن إحالة ضباط للتقاعد
» البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
» الجزائر تتهم فرنسا بالمماطلة في تسليم أرشيفها "المهرب"
» السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)