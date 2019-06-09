» الإمارات تسعى لتكون «أسعد بلدان العالم» بحلول 2031

09 يونيو 2019 - 11:50 م

أقرت الحكومة الإماراتية، يوم الأحد، استراتيجية وطنية لـ«جودة الحياة 2031»، تهدف إلى جعل الإمارات الدولة «الأسعد عالميا».



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن حكومة الإمارات تضع جودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، وقال: «نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحما وصحة وسعادة».



وأضاف: «رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً»، متابعاً بالقول: «وجّهنا الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية ابتداءً من اليوم.. فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده».



وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى الرغبة في «نقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية... وبأنماط جديدة في الحياة تقود مجتمعنا نحو الأفضل».



وتهدف استراتيجية «جودة الحياة 2031» إلى الانتقال بالإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يسهم في دعم «رؤية الإمارات 2021» وصولاً إلى تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071».



وتتضمن الاستراتيجية 14 محوراً و9 أهداف تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.

