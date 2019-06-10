» رونالدو يتوج بجائزة هداف دوري الأمم الأوروبية

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الرياضة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

المصريون ووكالات

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أسدل الستار على مباريات الأدوار النهائية للنسخة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوز منتخب البرتغال باللقب عقب فوزه 1 / صفر على منتخب هولندا في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الأحد.
وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل هداف في البطولة برصيد ثلاثة أهداف.
في المقابل، نال البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد الدور الهام الذي لعبه في الفوز باللقب.
وتوج الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي، المنتقل في الموسم الجديد لبرشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب صاعد في المسابقة.

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