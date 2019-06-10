أديب لـ"المصريين": "اللي بيحصل منكم عيب أوي"

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الإعلامي عمرو اديب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن السوريين في مصر يتعرضون لهجوم من إحدى الشخصيات في مصر، معقبًا: "اللي بيحصل منكم عيب أوي يا مصريين ، مصر عمرها ما تعادي حد موجود فيها".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السوريين موجودون في مصر بعملهم منذ الخمسينيات، متابعًا: "السوريين في مصر على عينا وراسنا".

وأشار الإعلامي إلى أنه يتعامل مع سوريين كثيرين، ومعروفون بطيبتهم، وأخلاقهم، وتعاونهم، مشددًا على أن مصر ترحب بكل الجنسيات.

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