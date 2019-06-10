اغتيال مسئول كبير بالجماعة الإسلامية

كشفت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، عن اغتيال مسئوليها في بلدة "شبعا" جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل الشيخ محمد قاسم الجرار، غدرًا على يد مسلحين مجهولين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية، إن "مجهولين أطلقوا النار منتصف الليلة الماضية من سلاح حربي على مسئول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسئول منطقة شبعا الشيخ محمد جرار على باب مستوصف بلدة شبعا فأردوه على الفور".

وأضافت الوكالة أن "المسلحين أصابوه بأربع رصاصات في بطنه وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة".

يذكر أن الجرار عُرف بأعماله الخيرية ومساعدة أهالي البلدة وتقديم العون للاجئين السوريين في المجالات الصحية وتقديم الخدمات الطبية.

من جانبه، نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان في بيان "الشيخ جرار الذي اغتالته يد الغدر والعمالة والخيانة مساء أمس أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا".

وأضاف البيان: "وإننا إذ نعاهد الله ونعاهد الشيخ محمد على الثبات على درب الجماعة ونهجها في نصرة المظلوم ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض والأخذ على يد المفسدين والاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة".