هذه شروط "ترامب" لحل أزمة هواوي

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شرطًا للتخفيف من القيود الأمريكية على شركة هواوى الصينية، وذلك إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين، بينما في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم الجمركية.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أمس الأحد: "أعتقد أن ما يقصده الرئيس هو أن تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتجارة قد يجعله مستعدًا للقيام ببعض الأمور المتعلقة بهواوي إذا حصل على ضمانات بعينها من الصين ".

وأضاف: "لكن تلك أمور تتعلق بالأمن القومي"؛ فيما فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة".

وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهي اتهامات تنفيها الشركة التي تواجه العديد من المتاعب منذ ذلك الوقت.


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