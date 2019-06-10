تسريب "اقتصاد الثانوية" بعد بدايته بـ"نصف ساعة"

10 يونيو 2019 - 10:17 ص

انتشرت أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة بعد نصف ساعة من بدء لجنة الامتحانات وذالك من خلال صفحات الغش الإلكترونى.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم لموقع "اليوم السابع" إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى والتأكد من صحتها من عدمه من جانب فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية.

وأضافت المصادر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات التى تحرض الطلاب على الغش.. وطالب الطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التى تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم ".