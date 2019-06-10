» بعد إجرائها 15 عملية تجميل لتشبه "باربي".. النتيجة صادمة

استمرارًا لهوس الفتيات بعمليات التجميل في جميع أنحاء العالم، أجرت فتاة بلغارية تدعى أندريا إيفانوفا 15 عملية تجميل على الرغم من أنها تبلغ 22 عامًا فقط.

وتقول الفتاة البلغارية إنها سعت لإجراء عمليات التجميل لتكون نسخة من باربي، إلا أنها واجهت هجوما كبيرا من الأشخاص حيث يصفها الكثير بأنها أصبحت بشعة.

ولفتت إلى حبها الشديد لباربي منذ طفولتها، قائلة: "أحب باربي منذ طفولتي وكنت أحلم أن أشبهها ذات يوم، فخضعت للكثير من العمليات منذ عام 2018 وأسعى للمزيد حتى أشبهها تمامًا".

ومن بين الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها، أنها أصبحت تشبه ذكر البط الأسود الذي يسمى "دافي داك" الذي يوجد في سلسلة كارتون "لوني تيونز" الشهيرة.

وعلى الرغم من ذلك تقول الفتاة عاشقة باربي: "لكل شخص الحق في العيش بالشكل الذي يريده وليس بالضروري أن يتفق الجميع على مظهري".