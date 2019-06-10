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"جوجل" يطلق ميزة تنقذ حياة قائدى السيارات

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جوجل مابس
جوجل مابس

متابعات حنان حمدتو

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طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن ينقذ حياة سائقي السيارات.

وأفاد موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصص بأن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزة جديدة تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحددة للطرق، التى يسير فيها قائد السيارة.

كما أن التحديث الجديد ينبه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أي كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.

ويضيف "جوجل مابس" أيضًا إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة، لتعميمه لباقي المستخدمين.

وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، بحيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.

ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عداد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.


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