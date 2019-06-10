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تعرف على قيمة "تعويضات" سكان منطقة ماسبيرو

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عمرو محمد-متابعات

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بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، بالعمل على تنفيذ مخطط تطوير منطقة ماسبيرو بعد هدم المنازل الموجودة فيها، ونقل بعض الأهالي إلى حي الأسمرات وتعويض البعض الآخر.

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، إن التعويضات بالنسبة لأهالي مثلث ماسبيرو انقسمت إلى 3 أنواع، النوع الأول لسكان وقاطني الشقق، والنوع الثاني لمستأجري المحال التجارية، وتم تسوية التعويضات معهم بشكل نهائي، والنوع الثالث يتعلق بملاك الأراضي في المنطقة ويجري حاليًا صرف التعويضات لهم.

وأضاف صديق في تصريحات له لموقع "مصراوي"، أنه تم تحديد سعر متر الأرض في المنطقة وفقًا لعدد من العوامل منها الموقع والمساحة والأهمية بالنسبة للتخطيط المستهدف، لافتًا إلى أن التعويضات تبدأ من من 7 أو 8 آلاف جنيه وحتى 80 ألف جنيه للمتر الواحد كل منطة بحسب مميزاتها.

وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه يوجد في المثلث 1305 قطع أراضي، يوجد منها نحو 1000 قطعة مملوكة لشركات مصرية وغير مصرية، بينما يوجد فقط 300 قطعة مملوكة للأفراد، وتم تحديد نحو مليار جنيه تعويضات لهم.

وتابع: "الصندوق صرف لمحافظة القاهرة دفعة أولى 200 مليون جنيه، ولكن تم صرف جزء بسيط فقط من هذا المبلغ حتى الآن".

وقال المهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة، إنه جرى حصر ملاك الأراضي في مثلث ماسبيرو، وهم كبار الملاك مثل شركة ماسبيرو والشركة القابضة والشركة الكويتية، وارتضوا أن يكونوا جزء من المشروع، إضافة إلى صغار الملاك.

وأضاف شعث، أن إجمالي التعويضات يبلغ مليار جنيه بالنسبة لملاك الأرض، مضيفًا أنه تم البدء في صرف بعض الدفعات بالفعل، بعد تلقي المحافظة 200 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات كدفعة أولى من إجمالي المبالغ المرصودة للتعويضات.

وحول سعر المتر بالنسبة للأرض، أكد شعث، أنه يتراوح من 8 إلى 80 ألف جنيه للمتر الواحد مختلفًا بحسب المكان والمساحة: "يعني اللي في شارع داخلي مش زي اللي على ناصية، واللي على الكورنيش مش زي اللي على 26 يوليو".


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