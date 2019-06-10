"العبسي" تطالب بتخصيص الأول من يونيو عيدًا لرحلة العائلة المقدسة

10 يونيو 2019 - 11:33 ص

طالبت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس مبادرة "المرأة المصرية" لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة, بالاحتفال بالأول من شهر يونيو من كل عام واعتباره عيدًا للعائلة المقدسة نظرًا لوصولها إلى مصر في مثل هذا اليوم .

وقالت «العبسي» في بيان لها إن تخصيص الأول من يونيو من كل عام واعتباره عطلة رسمية بمناسبة وصول العائلة المقدسة إلى مصر، يستحق الاهتمام بالتعاون مع الجهات المعنية للاحتفال بهذا الحدث نظرًا لأهميته على المستويين الديني والسياحي.

وأضافت «رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد »، أن وصول العائلة المقدسة إلي مصر، يأتي تأكيدًا لكونها بلد الأمن والأمان ، بالإضافة إلى أن ذلك يدعم الاقتصاد المصري نظرًا لتوفير العملة الصعبة من خلال توافد الملايين من الخارج للاحتفال بمثل هذا اليوم .

وأشارت «العبسي»، إلي أن مصر هي البلد التي احتمي بها السيد المسيح عيسي عليه السلام والسيدة العذراء مريم ، وعاشا في رحابها وتنقلا بين محافظاتها المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا،مؤكده علي أن رحلة العائلة المقدسة إلي مصر ستحقق النجاح الباهر وتكون فاتحة خير .

وأكدت العبسي، مواصلة فعاليات مبادرة "مصر المحبة"، خلال الفترة المقبلة لنشر المحبة والسلام والتسامح في العلم كله،مشددة على أن مصر التي تباركت واحتضنت العائلة المقدسة كانت ولازالت منارة الأمن والمحبة والسلام للعالم أجمع.

وكانت اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد برئاسة الدكتورة منال العبسى، قد أطلقت أواخر سبتمبر 2018 مبادرة «مصر المحبة»، والتي استهدفت من خلالها دعم رحلة مسار العائلة المقدسة في مصر، وقامت بتنظيم عدد من الزيارات لتلك الأماكن المقدسة .