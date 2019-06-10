» طبيب منتخب تونس يزف خبرًا سارًا بشأن "ساسى"

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زف سهيل الشملي، طبيب المنتخب تونس، خبرًا سارًا لجماهير نادي الزمالك، بعدما عاد لاعب خط الوسط  فرجاني ساسي إلى المشاركة فى تدريبات منتخب نسور قرطاج. 

ويستعد المنتخب التونسي من خلال معسكره في كرواتيا للمشاركة في منافسات أمم أفريقيا عن طريق المجموعة الخامسة مع منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

وقال طبيب تونس: "فرجاني ساسي أنهى فترة التأهيل والعلاج الخاصة به، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية".

وتعرض فرجاني ساسي لإصابة قوية في القدم مع نادي الزمالك، وخضع لعملية جراحية في بلاده وتم وضع برنامج تأهيلي لكي يلحق بمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

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