"أديب" عن ارتفاع أسعار الليمون: الإخوان السبب

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الليمون

عمرو أديب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تعرض لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب السؤال الذي طرحه خلال حلقة أمس بشأن أهمية الليمون، خصوصًا بعد وصول سعره لـ100جنيه للكيلو.

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تنظيم الإخوان استغل ارتفاع سعر الليمون وروج لشائعة ارتفاع أسعار البنزين حتى يعكس صورة للخارج أن الحياة في مصر "لا تطاق"، معقبًا: "الإخوان سبب كل الأزمات".

و تابع "أديب": "الإخوان دلوقتي بيقولوا الليمون في عهد السيسي وصل لـ100 جنيه، والمانجو كانت في عهد مرسي بـ4 جنيهات، وأنا بقولهم كدابين ماحنا كنا موجودين في عهد المحروس، الليمون أبو 100جنيه ده هيبقى آخر الشهر الجاي بـ3 جنيهات".

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