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إيران ترد على وساطة قطر لحل الأزمة مع واشنطن

عرب وعالم

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

متابعات - أمينة عبد العال

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عقبت الخارجية الإيرانية على التصريحات بأن قطر ستتوسط لحل الأزمة مع الولايات المتحدة غير صحيحة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده لم تكلف أي دولة للتوسط لها مع الولايات المتحدة، لإنهاء التصعيد الحاصل بين البلدين.

وقال موسوي: "لا نعير أي قيمة لتصريحات واشنطن ودعوات الرئيس الأمريكي للتفاوض سواء بشروط مسبقة أو بدون"، مشددًا على رفض طهران "العروض الأمريكية بالتفاوض تزامنا مع استمرار سياسة الحد الأقصى من الضغوط"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "نشهد سياسة ماكرة من الولايات المتحدة والمهم بالنسبة لطهران الأداء العملي على الأرض، وينبغي أن يكون للدول المتبقية في الاتفاق النووي صوت واحد ضد الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والغطرسة الأمريكية".

كما أشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية القطري زار طهران مؤخرًا، وأجرى مباحثات بشأن التوتر مع واشنطن.

وقال: "قطر لديها مخاوف بشأن التوتر بين طهران وواشنطن، وما تحدث عنه وزير الخارجية القطري لا يعني التفاوض مع أمريكا".

وأضاف موسوي: "إنهم دول المنطقة لها هواجس يبحثون بشأنها مع جميع الأطراف ونحن نستمع لوجهات نظر جميع الدول والأصدقاء والذين يعربون عن قلقهم لكننا نرى بأنه ومن أجل خفض التوترات ليبادروا إلى الكشف عن الجذور الأساسية ويبينوا من هم وأين مصدر التوترات والأزمات في المنطقة".

جدير بالذكر أن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس الأحد، إن بلاده بذلت جهودا لإنهاء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، معبرا عن أمل الدوحة بلقاء مباشر بين الطرفين لإنهاء التصعيد الحاصل.

 


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