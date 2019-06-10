"عيسي": الدول العربية تعامل مواطنيها باعتبارهم "رعايا"

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الغرب

ابراهيم عيسى

وصف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، تعامل الغرب مع المهاجرين ذوي الأصول العربية، بالتعامل من الدرجة الثانية.

وقال «عيسى» في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "يقولون إن الغرب يتعامل مع المهاجرين وأصحاب الأصول العربية في أوروبا باعتبارهم مواطنين درجة تانية، جايز" .

وتابع في هذا الشأن قائلًا: "لكن المشكلة الحقيقية أن الدول العربية تتعامل مع مواطنيها العرب باعتبارهم مواطنين درجة رابعة، لا حقوق ولا حريات ولا يحزنون، إنهم ليسوا مواطنين أصلًا، إنهم رعايا".


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