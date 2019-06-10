"ساويرس" يطالب بفريق للكرة النسائية.. وروائي: "الميراث" أولًا

عمرو محمد-متابعات
دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، والروائي والباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن، حيث طالب الأول بتكون فريق لكرة القدم النسائية في مصر.
وقال عبر حسابه بـ"تويتر": "سؤال هو ليه معندناش فرق كرةً قدم للنساء؟ بطولةً العالم للسيدات لكرة القدم تقام فى باريس حاليًا!".
في الوقت الذي رد فيه "حسن" بقوله: "لا بأس، لكن قبل هذا لنكافح حتى تحصل المرأة على ميراثها في الصعيد والريف، ونقاوم جريمة ختان الإناث، ومآسي المرأة المعيلة، وننصف سيدات الحقل المنسيات".
وتابع عبر حسابه بـ"تويتر": "الحركة النسوية المصرية مشغولة دومًا بسيدات الطبقة المخميلة، وبالنسبة للكرة علينا أيضًا أن نقيم أندية رياضية، فأغلب القرى محرومة".
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