بالأسماء.. تعرف على جهاز "المقاصة" بالكامل

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أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أسماء الجهاز لفني والإداري والطبي المعاون لأحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للفريق الكروي بالنادي.

ويضم الجهاز المعاون كلاً من عادل مصطفى مدربا عاما، وجمال عمر مدرب، وخالد عبدالله مدرب حراس، ومحمد عويس محلل فني، ووليد هويدي مدير الكرة، وسيد متولي مدير شئون اللاعبين، ومحمود معوض وخالد شيتة إداريين.

وتعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادًا للموسم الجديد.


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