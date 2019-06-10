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اختطاف فتاة من حبيبها واغتصابها بمبنى تحت الإنشاء

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أقدم عاطلان على خطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر، وردت معلومات لقسم شرطة بدر من عبير.ح 20 سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء.

وبعمل التحريات دلت على أن المتهمين هما كل من "أحمد.ح"، "عمرو.ا"، عاطلين وأنهما اختطفا الفتاة أثناء تواجدها مع حبيبها سائق حيث قاما بالتعدي عليه بعصا خشبية واختطفا الفتاة واغتصباها بمبنى تحت الإنشاء.

وتم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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