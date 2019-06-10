» إيران تفرج عن الجاسوس الأمريكي

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اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس لصالح أمريكا
اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس لصالح أمريكا

متابعات - أمينة عبد العال

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خلال ساعات إيران تفرج عن اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس لصالح أمريكا

كانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أكدت موافقة السلطات الإيرانية على تسليمها اللبناني نزار زكا المحكوم بالسجن في إيران منذ العام 2015 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان، إنها تبلغت رسميًا من سفير إيران في بيروت "تجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع طلب رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون بخصوص العفو بمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا".

وجاء ذلك "بعد المساعي الطويلة والتي كانت مكثّفة مؤخراً" للإفراج عن زكا، وفق البيان الذي أشار إلى تبلغ لبنان أيضاً "استعداد السلطات في إيران لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه".

واعتُقل نزار زكا (51 عامًا) المقيم في الولايات المتحدة، في سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران وحكم عليه في يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن. وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه "علاقات كثيرة عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأمريكية".

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