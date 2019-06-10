» بلاغ للنائب العام ضد منتحلي صفحة نقابة المهن التمثيلية

10 يونيو 2019 - 01:32 م

تقدم شعبان سعيد محامي بالنقض ووكيلاً عن الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 7899لسنة 2019عرائض النائب العام بسبب انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي منشور مزور منسوب صدوره لنقابة المهن التمثيلية ويحمل خاتما وتوقيعا مزورا فحواه، أن نقابة المهن التمثيلية تحذر من بعض الأسماء المطلوبين للتحقيق معهم في قضايا نصب باسم النقابة وإنتاج أعمال منافية للآداب وانتهاك حقوق النقابة وتشويه سمعة الفن المصري.

وأكد في بلاغة بأن النقابة ليس لها أي تصاريح نقابية ولا من الجهات الأمنية العامة، فيما تحذر النقابة الوجوه الجديدة بعدم التعامل مع هؤلاء النقابيين والتعامل يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية.

وطالب سعيد في بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في البلاغ والكشف عن مرتكبي هذه الوقائع وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.