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المعاشات

دي إم سي

محمود حسين

أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت بالأمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدني 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش 900 جنيه؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار، بحضور وزيرة التضامن ووزير مجلس النواب، وتمت الموافقة مبدئيًا عليه.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "دي إم سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أن وزيرة التضامن تحدثت عن أن هناك مصوغات بمجلس الدولة لكيفية سداد أموال أصحاب المعاشات المستحقة بناءً على حكم المحكمة، وهذه بشرى سارة لأصحاب المعاشات.

 وتابع عضو مجلس النواب، بأن هذا القانون بمجرد الموافقة عليه سيقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

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