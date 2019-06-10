» إمام مسجد يقتل 11 شخصًا من أسرته في مشاجرة

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أفغانستان

اطلاق نار

خامة برس الافغانية

أقدم شاب على قتل 11 شخصًا من بينهم أفراد عائلته وعائلة أخرى جراء إطلاق النار عليهم ،عقب مشادة فى إقليم فراه الأفغانى .

وأكد أعضاء مجلس الإقليم الأفغانى وقوع الحادث في منطقة خاك سفيد بالإقليم الأفغانى. حسبما أوردت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الاثنين.

ولم يتم التحقق من ملابسات وقوع الحادث حتى الآن .

في السياق ذاته تقول مصادر أمنية إن الشخص يعمل إماما لمسجد وقد استطاع الفرار ولا تزال عملية البحث عنه جارية.


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