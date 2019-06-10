قرار من مجلس الأمن بشأن ليبيا

10 يونيو 2019 - 04:35 م

صوت مجلس الأمن الدولي، فى جلسته مساء اليوم الإثنين، بالإجماع على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

كما صوت على تمديد قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

وفي منتصف شهر مايو، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بقوة جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، قائلاً إن منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد.

وأعرب جوتيريس عن قلقه العميق في تقرير لمجلس الأمن، أفاد أن العمليات العسكرية الحالية في ليبيا "تعززت من خلال نقل الأسلحة إلى البلاد، بما في ذلك عن طريق البحر".

وتشهد ليبيا منذ الرابع من أبريل حملة عسكرية للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لمحاولة السيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ويرأس الحكومة فائز السراج.

وخلفت المعارك بين المعسكرين أكثر من 600 قتيل و3200 جريح، ودفعت أكثر من 80 ألفا للفرار من مناطق القتال جنوب العاصمة.