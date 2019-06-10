نائبة تكشف فضيحة داخل إحدى دور الأيتام

طالبت آمال طرابية، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التحرك تجاه وكيل وزارة التضامن، بمحافظة الدقهلية، قائلة :" سيادة المسئول المحترم بيسخر دور الأيتام والرعاية لصالحه وخدمته .

و أضافت طرابية : الإهمال لا يجوز الصمت عليه، ولابد من التحرك بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المديرية في الدقهلية لمواجهة الإهمال الذي يتم من جانب وكيل الوزارة، متابعة: "عندنا كوارث بتحصل في دور الأيتام وآخرها أمس، شاب عمل علاقة مع فتاة من أحد الدور وهرب بها".