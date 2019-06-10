» تأييد الأحكام ضد 312 متهمًا في أحداث "مسجد الفتح"

10 يونيو 2019 - 04:39 م

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 312 متهما بأحداث مسجد الفتح، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد و17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وبمعاقبة 54 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات و6 آخرين بالسجن 5 سنوات وتاييد الاحكام.





كانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم بالتجمهر أمام مسجد الفتح وتنظيم مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء وأمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.



