» ضبط 4 طلاب بالثانوية لتسريبهم امتحان الاقتصاد والإحصاء

رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، قيام عدد من طلاب لجان الاتحاد العربي الحديثة بكفر الشيخ، وأم المؤمنين الإعدادية بنات بمغاغة بالمنيا، وكفر المنصورة للغات بالمنيا، وإبراهيم مدكور بأبو النمرس بالجيزة، بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء اليوم الإثنين، عبر "واتس آب"، بعد بدء الامتحانات.

وأكدت غرفة المتابعة أنه تم التعامل فنيا فور تداول تلك الصفحات، وتحديد القائمين على نشرها، وضبطهم وهم 4 طلاب داخل مقار لجان الامتحانات، وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في نشر تلك الصفحات.

كما أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجنة بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب لمقار لجان الامتحانات بهواتفهم المحمولة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حذرت أولياء الأمور من اصطحاب أبنائهم الطلاب لهواتفهم المحمولة داخل مقار لجان الامتحانات لتجنب إلغاء امتحاناتهم.