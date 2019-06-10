حقيقة منح بريطانيا عمرو خالد 47 مليون جنيه إسترليني

10 يونيو 2019 - 04:48 م

حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر موقع عراقي "غير معروف"، خبرًا عن إعلان وزارة الخارجية البريطانية، عن منحها 47 مليون جنية استرليني للداعية المصري عمرو خالد.

وزعم الموقع أن "الخارجية البريطانية" قالت في بيان رسمي لها، إنها "منحت الداعية عمرو خالد مبلغ يقدر ب47 مليون جنية استرليني لدعم جمعيته (صناع الحياة)".

وبالعودة لموقع الخارجية البريطانية لم نجد أي أخبار تخص عمرو خالد، فضلًا عن أن هذه الشائعة منشورة منذ عام 2016 ويتم تداولها من الحين للآخر، وتقع في نقل هذه الشائعة مواقع مصرية وصحف دون التحقق من الخبر.

من جانبه أصدر المكتب الإعلامي للدكتور عمرو خالد، بيانًا نفى فيه ما تم تداوله مؤخرا من مزاعم بشأن حصول الداعية الإسلامي على أموال من الحكومة البريطانية، نفيًا قاطعًا.

وقال المكتب الإعلامي :« إنه لا صحة من قريب أو بعيد لما نشره أحد المواقع العراقية حول تقديم وزارة الخارجية البريطانية دعما يصل إلى 47 مليون دولار للداعية الإسلامي».

وتساءل المكتب الإعلامي مستغربا: إذا كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت بيانا بهذا الخصوص كما زعم الموقع فلم لم ينشر في أي من المواقع الأخرى خاصة وأن البيانات الإعلامية يتم تزويد وسائل الإعلام بها بدون استثناء ويتم نشرها على المنصات الإعلامية التابعة للجهة الصادرة عنها وهو ما لم يتوافر بأي شكل بالنسبة للبيان المزعوم.

وأكد مكتب عمرو خالد أن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد كبير للتوصل لحقيقة أن هذا البيان مفبرك ومدسوس وأننا نربأ بأي وسيلة إعلامية أن تنشر مثل هذه الافتراءات دون بينة أو دليل.

وتمسك المكتب الإعلامي للداعية بضرورة أن يتقدم الموقع باعتذار عما نسبه إلى شخص الداعية الإسلامي وأن يصدر بيانا ينفي فيه صحة ذلك.

واختتم البيان مطالبًا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره والرجوع إلى المكتب الإعلامي في أي أمر يتعلق بشخص الدكتور عمرو خالد.