  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

محمد الجديلي

استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

سامح

داعية سلفي: الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون

عمرو خالد

حقيقة منح بريطانيا عمرو خالد 47 مليون جنيه إسترليني

اسعاف

انتحار طالب بالثانوية العامة إثر تناوله قرص سام

مفاعل نووي (أرشيفية)

وسط تحذيرات دولية.. إيران ترفع إنتاج اليورانيوم المخصّب

أرشيفية

هكذا رد «عبد العال» على نائب هدد بالاعتصام

مجلس الأمن

قرار من مجلس الأمن بشأن ليبيا

طرابيه

نائبة تكشف فضيحة داخل إحدى دور الأيتام

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعنف برلماني:"أنا مش بياع كلام"

استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

عرب وعالم

محمد الجديلي
محمد الجديلي

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال

#

استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال

#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة

#

استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في غزة

استشهد ضابط إسعاف فلسطيني، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي، الشهر الماضي، خلال عمله في تقديم الإسعاف لمصابي مسيرات العودة، شمالي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن ضابط الإسعاف، محمد صبحي الجديلي (36عاما)، استشهد، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص معدني، بالأنف، أدى الى كسور بالجمجمة، وفق وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى أن جثمان "الجديلي" سينقل، الإثنين، من مستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث كان يعالج، إلى قطاع غزة لمواراته الثرى.

وأصيب الضابط الجديلي بجراح يوم 3 مايو الماضي، برصاص معدني، مغلف بالمطاط، خلال عمله في إسعاف جرحى مسيرات العودة شمال قطاع غزة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 6 مدنيين وإصابة 39 في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
» «البورصة» تربح 10 مليارات جنيه
» ضبط 4 طلاب بالثانوية لتسريبهم امتحان الاقتصاد والإحصاء
» تأييد الأحكام ضد 312 متهمًا في أحداث "مسجد الفتح"
» وزير الأوقاف يعنف برلماني:"أنا مش بياع كلام"
» 3 رجال يغتصبون طفلة عمرها 8 سنوات حتى الموت
» إمام مسجد يقتل 11 شخصًا من أسرته في مشاجرة
» صحيفة: مخزن متفجرات لـ"حزب الله" في بريطانيا
» المشدد 3 سنوات لمتهمين في "العائدين من ليبيا"
» إطلالة مثيرة لـ"صافيناز" على إنستجرام

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)