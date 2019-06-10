  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجيهات من السيسى بشأن الأمم الأفريقية

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يرفض طلبًا للنائب العام.. تعرف على السبب

اغتصاب زوجة أمين شرطة بعين شمس

تركت دار الأيتام فاستدرجها وأقام حفلة جنس جماعي عليها

إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام

مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

اقتحام المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأٌقصى

السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

محمد الجديلي

استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

سامح

داعية سلفي: قيادات الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون

اسعاف

انتحار طالب بالثانوية العامة إثر تناوله قرص سام

وزير الزراعة يتلقى تقريراً حول التعديات وإزالتها خلال إجازة عيد الفطر

الحياة السياسية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

«رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد

#

"التعليم العالي" تكشف حقيقة مد إجازة العيد

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول موقف التعديات على الأراضي الزراعية، وحالات الإزالات التي تمت خلال أجازة عيد الفطر المبارك على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، عن أن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خلال الفترة من 4- 6 يونيو 2019، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بلغت حوالي 193 حالة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 7 فدان، و 10 قيراط، و 6 سهم، وذلك على مستوى كافة المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الى انه تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 108 حالة، بمساحة 4 فدان، و 20 قيراط، و 12 سهم، لافتاً الى ان أعلى معدل للإزالات تم بمحافظات بني سويف، كفرالشيخ والمنيا.

وقال ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد عمليات المتابعة خلال إجازة عيدالفطر المبارك، وإلغاء الراحات لمهندسي حماية الأراضي، وإكتشاف ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، فور وقوعها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد
» روسيا تتوعد بالصدام فى إدلب
» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد
» منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا
» الذهب يعاود الارتفاع ليسجل هذا الرقم
» القبض على رئيس باكستان الأسبق
» مقتل 6 مدنيين وإصابة 39 في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
» «البورصة» تربح 10 مليارات جنيه
» "العصار" يلتقي وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي
» ضبط 4 طلاب بالثانوية لتسريبهم امتحان الاقتصاد والإحصاء
» وزير التعليم العالي يلتقي السفير الفرنسى بالقاهرة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)