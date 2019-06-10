رئيس الجايكا في الشرق الأوسط وأوروبا يزور مشروع مركب خوفو الثاني

10 يونيو 2019 - 05:12 م

زار صباح اليوم السيد Sakamoto Takema مدير الجايكا في الشرق الاوسط وأوروبا والوفد المرافق له مشروع مركب خوفو الثانية للوقوف على آخر التطورات التي يمر بها المشروع، وكان في استقبالهم كل من ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، وعيسي زيدان مدير الترميم بالمشروع، وهيروماسا كروكوتشي مدير الجانب الياباني.

وأشار زيدان إلى أن مدير الجايكا حرص علي مشاهدة عملية رفع الاخشاب من حفرة المركب وإدخالها الي معامل الترميم بالموقع باستخدام الطرق العلمية المتبعة في ذلك.

و قد استمع الى شرح لخطوات الترميم التي تتم لجميع القطع الخشبية المستخرجة، و اعمال التوثيق التي يقوم بها فريق العمل بإستخدام التصوير ثلاثي الابعاد ( الليزر سكان )لجميع القطع الخشبية.

واشار ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، إلي أن السيد Sakamoto Takema قد أعرب عن بالغ سعادته بالمراحل التي وصل إليها المشروع متمنياً التوفيق والنجاح للمشروع ولفريق العمل، موضحا أن فريق العمل قام باستخراج ما يقرب من 1060 قطعة خشبية من إجمالي 1260قطعة، وتم ترميم 1030قطعة، ونقل 824 قطعة خشبية الي المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وجدير بالذكر أن مشروع مركب خوفو الثانيه مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشى الدوليه اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا وبدعم من الجايكا.