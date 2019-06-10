وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يبدأ من الورش

10 يونيو 2019 - 05:14 م





قام وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير بعقد اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات وذلك خلال جولته اليوم بورش ايرماس لمتابعة اعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد

حيث أكد وزير النقل في بداية اللقاء انه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد باعتبار ان هذا القطاع من اهم قطاعات النقل لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة

مشيرا الى ان اول زياراته وجولاته كانت لورش ايرماس وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لاصلاح منظومة السكك الحديدية مضيفا أن كافة العاملين والمهندسين يجب ان يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من عدد 125 موتور والجرارات اكثر من 15 جرار عمرة رئيسية حيث أن الهدف هو مضاعفة الإنتاج .

وبالنسبة لقطع الغيار يتم توفير كافة قطع الغيار اللازمة لكافة اعمال صيانة وعمرات الجرارات مشيرا انه شدد على ان هذه القطع لابد ان تكون اصلية ومن المصانع المنتجة للجرارات وان يتم شرائها عن طريق لجنة متخصصة تضم قانوني واقدم عامل وأحد المهندسين وانه فور ورود تقرير الورش الخاصة باحتياجاتها من الاجهزة والمعدات لتطوير الورش سيتم توفيرها فورا وسيتم زيادة عدد الورش بايرماس لزيادة الانتاجية ومضاعفاتها مما يكون له الأثر على زيادة الأرباح الفعلية للعاملين بالورش مؤكدا ان الارباح يجب ان تكون ناتجة من زيادة الانتاجية وزيادة فعلية لايرادات الشركة

وفيما يتعلق بنظام الحوافز للعاملين بالورش أوضح الوزير أنه كلف رئيس هيئة السكك الحديد بتشكيل لجنة تقوم بوضع نظام الحوافز مع تحقيق العدالة والشفافية فى التوزيع طبقا لأداء كل عامل وكل ورشة وزيادة المتميزين عن اقرانهم .لافتا الى ان المرتب هو حق للعامل لا يمكن المساس به بينما الحوافز والأرباح مرتبطة بالانتاج مشيرا الى ان الحكومة تقف مع قطاع النقل بكل الدعم والامكانيات من أجل النهوض بهذا المرفق لتقديم أفضل الخدمات .