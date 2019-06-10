وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الأكاديمية البحرية بيوم البيئة

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تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأهمية متابعة الفروع التابعة للوزارات بالمحافظات، قامت وزيرة البيئة بأول جولاتها إلى محافظة الاسكندرية حيث تفقدت فرع الوزارة بالمحافظة وناقشت مع العاملين خطة العام المالى الجديد 2019-2020 وآلية تنفيذها وتأتي هذه الزيارة في إطار عدد من الجولات المرتقبة في المحافظات المصرية.
وأجرت الوزيرة حوارا مفتوحا مع العاملين بالفرع حيث أكدت على أهمية التعامل بشكل فوري مع طلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت مشيرة إلى ضرورة تكثيف أنشطة الفرع لزيادة وعي المواطنين بأهمية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة برامج دمج الشباب في العمل البيئي خلال الفترة المقبلة.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاحتفالية التي نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية في أبو قير بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة بمشاركة الدكتورة امال رزق رئيس مسابقه ملكة جمال العالم للبيئة والدكتور اسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية وأحمد جمال نائبا عن محافظ الاسكندرية.
وخلال كلمتها بهذه المناسبة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني تعد حجر الزاوية في المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تسعى وزارة البيئة لتحقيقه خلال الفترة الحالية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة دعم مشاركة المجتمع من خلال المنظمات غير حكومية للمشاركة في التصدي للقضايا البيئية من خلال إشراكهم في المشروعات البيئية التي تنفذها الوزارة وكذلك تقديم الدعم الفني والمالي لتقوم تلك المنظمات بتنفيذ مبادراتها لحماية البيئة وقد أثمر ذلك عن العديد من المبادرات والحملات البيئية التي تنفذها الشباب والمجتمع المدني والذين أصبحوا يشكلوا أحد أهم عوامل نجاح السياسات والتوجهات لحماية الموارد الطبيعية.

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