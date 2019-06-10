«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 715 مليون دولار

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار، لمدة عام واحد.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني اليوم، إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 9 يونيو 2020.

ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وأشار المركزي إلى تقديم عطاءات بقيمة 970 مليون دولار، وقبل منها فقط 715 مليون دولار، بمتوسط فائدة 3.877 بالمائة.