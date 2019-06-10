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إيران تحث أوروبا على تطبيع العلاقات التجارية معها

عرب وعالم

إيران،
إيران،

عصام الشربيني

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قالت إيران، إن أوروبا ليست في موقف يؤهلها لانتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية، ودعت الزعماء الأوروبيين إلى تطبيع العلاقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأمريكية، وإلا سيواجهون العواقب.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها.
ونقلت هيئة البث الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله: "الأوربيون ليسوا في موقف يؤهلهم لانتقاد إيران على مسائل خارج خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف أنه: "على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران".
وأوقفت إيران، الشهر الماضي، بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحذرت من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يومًا إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية.

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