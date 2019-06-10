1.8 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال 11 شركة

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البرلمان يرفض طلبًا للنائب العام.. تعرف على السبب
تركت دار الأيتام فاستدرجها وأقام حفلة جنس جماعي عليها
مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأٌقصى
شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر
استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال
داعية سلفي: قيادات الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون
انتحار طالب بالثانوية العامة إثر تناوله قرص سام
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